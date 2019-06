Sono ore decisive per il grande colpo Matthijs de Ligt. La Juventus è alla ricerca dell'accordo definitivo con il calciatore, per soddisfare la sua richiesta di 12 milioni di euro netti a stagione, raggiungibile tramite l'inserimento di ricchi bonus a contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi sarà la giornata decisiva in questo senso: i contatti sono continui e può arrivare la fumata bianca su un affare clamoroso, anche in ottica futura, per il club bianconero.