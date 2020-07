Domani, sabato 11 luglio, è in programma il match di campionato valido per la 32esima giornata tra Juventus e Atalanta. Le due squadre scenderanno in campo alle 21.45 all'Allianz Stadium e la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn oppure in tv sul canale Dazn1. I bianconeri di Maurizio Sarri cercano i tre punti fondamentali per la lotta scudetto dopo il ko di San Siro contro il Milan. Una vittoria contro i rossoneri avrebbe permesso alla Juve di portarsi a +10 sulla Lazio seconda in classifica. I bianconeri restano i grandi favoriti per lo scudetto ma battere l'Atalanta non sarà una passeggiata.