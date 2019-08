La Juventus aprirà le danze del prossimo campionato di Serie A. La gara con il Parma, infatti, ​è stata programmata per il 24 agosto alle 18.00 e sarà trasmessa da Sky Sport. Sempre sulla stessa emittente, andrà in onda anche la seconda partita della stagione, l'attesissimo confronto con il Napoli: la gara verrà disputata il 31 agosto alle 20.45, come detto, su Sky Sport.