La Juventus scende in campo contro il Sassuolo domani sera, mercoledì 15 luglio, alle ore 21.45. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria per scalare fin da subito il muro di 11 punti che li separa dal nono scudetto consecutivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Disponibile anche il servizio streaming per gli abbonati Sky, SkyGo. Qui su Ilbianconero.com la diretta testuale della partita del Mapei Stadium e al termine dell'incontro pagelle, interviste e approfondimenti.