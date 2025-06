Sky - Nuovo tentativo dell'Al-Hilal per Osimhen: la risposta dell'attaccante nigeriano

Getty Images

L'non ha nessuna intenzione di arrendersi per quanto riguarda il fronte. L'attaccante nigeriano, infatti, continua a rimanere il grande sogno del club saudita allenato da Simone Inzaghi.Secondo quanto riferito da Sky, la società araba ha confezionato un altro tentativo - a suon di milioni di euro - per provare a convincere l'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, ma reduce da una stagione in prestito al Galatasaray con cui ha segnato 37 goal in 41 partite complessive.L'Al-Hilal, dal canto suo, si era già mostrato disponibile a pagare l'intero ammontare della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Uno sforzo che, complice la volontà del giocatore, evidentemente non basterà per completare il trasferimento.

La risposta di Osimhen

Nonostante una corte serratissima, come riferisce Sky, Osimhen ha ribadito una volta ancora la sua volontà di rimanere in Europa. Di conseguenza il classe 1998 ha ribadito il suo no definitivo alla formazione araba guidata dall'ex tecnico dell'Inter. Osimhen, ora, sarà chiamato a definire il proprio futuro, con il Galatasaray che sogna di trattenerlo, mentre la Juve sembra ad oggi sensibilmente più defilata.