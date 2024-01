Alla fine Radu Dragusin dovrebbe trasferirsi al Tottenham, che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di Napoli e Bayern Monaco, Come riferisce Sky Sport, il club londinese ha presentato una nuova offerta al Genoa che questa volta convince i rossoblù. Si tratta di una proposta da 24 milioni di euro più sei di bonus. Trenta milioni complessivi. Ricordiamo che il 20% dei ricavi dalla cessione del difensore rumeno andranno alla Juventus, che aveva inserito questa clausola quando lo ha ceduto al Genoa. In arrivo quindi diversi milioni per le casse bianconere.