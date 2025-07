AFP via Getty Images

Sky - Nico Gonzalez, il futuro dipende da...Lookman

un' ora fa



La Juventus ha messo l'esterno argentino classe 1998 Nico Gonzalez sul mercato, in attesa di una sistemazione. Ci sono state diverse manifestazioni di interesse, in particolare dall'Arabia, tuttavia la volontà di Nico sarebbe quella di rimanere in Europa. Ecco quindi che entrano in gioco Inter ed Atletico Madrid, come riferito poco fa da SkySport. Entrambi i club però sarebbero interessati anche ad Ademola Lookman dell'Atalanta, in uscita dal club bergamasco, attenzione però perchè la scelta di Lookman potrebbe favorire la partenza di Nico, infatti in base a quel club sceglierà Lookman l'altro potrebbe investire sull'esterno della Juventus.