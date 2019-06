Il Napoli è parso a un passo dall'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma, avendo superato la concorrenza della Juventus e trovato l'accordo con il club giallorosso per il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro, salvo poi cedere Amadou Diawara per 18 milioni più 2 di bonus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'accordo tra il club azzurro e il difensore greco ancora non c'è e, nella giornata di oggi, il direttore sportivo del Napoli ha incontrato l'agente Mino Raiola a Montecarlo. L'intesa, però, è ancora da trovare.