Il Napoli non ha ancora scelto chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Ne parla Sky Sport che fa il punto tra Antonio Conte, Stefano Pioli e Gasperini. "Continua il casting del Napoli per l'allenatore della prossima stagione. Uno dei profili che gli azzurri attendono è Gian Piero Gasperini, molto apprezzato dalla società per il lavoro fatto in questi anni con l'Atalanta. Oltre a Gasperini, le altre soluzioni rispondono ai nomi di Stefano Pioli e Antonio Conte. Nelle ultime ore l'allenatore del Milan, che lascerà a fine stagione, è salito nelle quotazioni del Napoli."