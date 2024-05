Gudmundsson: la mossa della Juventus

Ilha avviato i contatti con il Genoa per Albert, attualmente in vantaggio tra le squadre italiane interessate. L'obiettivo è superare la concorrenza.L'islandese non è l'unica opzione per l'attacco, e la decisione finale dipenderà anche dal prossimo allenatore.Il Napoli è la squadra italiana più avanti nella corsa per l'attaccante del. Sono già stati fatti i primi passi, ma anche la Juventus si è mossa. La decisione finale spetterà anche al giocatore stesso.La Juventus ha proposto un'operazione che coinvolgerebbe, con il primo che interessa particolarmente al Genoa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.