Secondo quanto riferito da Sky Sport, senon dovesse recuperare per la sfida contro ilsi troverebbe con una soluzione in meno per affrontare l'emergenza a centrocampo. Originariamente, spostare il numero 6 bianconero in questa zona del campo era una delle opzioni considerate. Tuttavia, se Danilo non dovesse farcela, le alternative sarebbero limitate a due possibilità: schierare Alcaraz e Miretti al posto di Rabiot e McKennie, oppure spostare Cambiaso come mezzala e relegare il numero 20 juventino in panchina. La situazione resta quindi delicata, con Allegri che dovrà trovare una soluzione efficace in tempi stretti.