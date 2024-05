Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli: cosa manca

Antonio Conte si avvicina sempre di più al Napoli. Tra l'allenatore e il club campano, riferisce Sky Sport, restano dunque solamente una serie di dettagli che richiederanno alcuni giorni per la quadratura finale. Le parti stanno lavorando a un accordo totale anche per quel che riguarda aspetti come i diritti d'immagine e eventuali penali.L'accordo su cifre e durata è già stato raggiunto tra Conte e il Napoli. Adesso, si ragiona anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall'altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti poi per il fatturato economico del club.