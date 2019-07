Minuti decisivi per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese arriverà presto in bianconero. Le visite mediche avrebbero dovuto svolversi già tra oggi e domani ma ancora gli olandesi non hanno dato il via libera al trasferimento. Come svelato da Marc Overmars, tuttavia, mancano solo pochi dettagli come le garanzie bancarie per l'ok definitivo dell'Ajax per il trasferimento del giovane centrale olandese alla Juventus che una volta avuto il via libera volerà a Torino per visite mediche e firma sul contratto. Ormai ci siamo.