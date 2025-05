Sky - Milan-Allegri: aumenta la fiducia, si può chiudere a breve

Allegri Milan, le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si fa sempre più concreta la possibilità che Massimiliano Allegri diventi il prossimo allenatore del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, nutre una crescente fiducia di ottenere il via libera definitivo dall'ex tecnico della Juventus nel giro di 24-48 ore. Un'accelerazione voluta per anticipare le possibili mosse di altri club italiani, in particolare, che monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione.Allegri rappresenta una scelta di alto profilo per il Milan, che cerca un tecnico esperto, capace di garantire stabilità e competitività a una squadra che vuole tornare a lottare per lo scudetto. Dopo l'esperienza Conceicao, i vertici di via Aldo Rossi hanno individuato nel livornese il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo, valorizzando al contempo la rosa già a disposizione e dettando la linea per il prossimo mercato estivo.

L’intenzione del club è chiara: evitare che il tecnico possa essere attratto da altre offerte, soprattutto dal Napoli, che resta vigile in caso di fumata nera con Antonio Conte , e dall’Inter, nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di interrompere il proprio percorso a Milano dopo la finale di Champions League.La rapidità nella definizione dell'accordo è dunque strategica per il Milan, che punta a blindare Allegri prima che lo scenario sulle panchine italiane possa complicarsi. Da Sky Sport trapela un moderato ottimismo, alimentato dai contatti continui tra le parti e da una volontà condivisa di chiudere positivamente l’operazione nel minor tempo possibile.