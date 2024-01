Il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso e potrebbe non fermarsi a Tiago Djaló: in queste ore sono infatti in corso delle riflessioni tra la dirigenza tecnica e l'allenatore Massimiliano Allegri per valutare se si possa trovare un giocatore giusto da inserire nel centrocampo della squadra bianconera, come riferisce Sky. Dunque, il calciomercato della Juventus è ancora aperto: al di là delle dichiarazioni pubbliche volte a chiudere e allontanare le voci di mercato, i dirigenti sono in realtà al lavoro insieme ad Allegri per valutare tutti i profili proposti e disponibili sul mercato