La Juve ha parlato con Henderson!

Il mercato invernale ha aperto i battenti da meno di due settimane e dalle parti della Continassa le situazioni sulle quali sta lavorando lasono molte. Il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Samardzic, seguito a sua volta dal brasiliano Ederson , che sta facendo le fortune dell'Atalanta. In queste ultime ore però sarebbe, che porta direttamente in Arabia.Il riferimento va all'ex centrocampista del Liverpool, passato all'Al-Ettifaq nella scorsa estate, dove però non sembra trovarsi a proprio agio. Stando a quanto riportato da Sky infatti, il giocatorela quale hanei giorni precedenti. La strategia della società sarebbe quella di prelevarla in prestito, ma c'è da considerare la richiesta del centrocampista, che accetterebbe per un periodo minimo di 18 mesi.