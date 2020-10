La Champions League cambia rete. Il prossimo triennio, 2021/24, vedrà delle importanti novità per quanto concerne i diritti tv, in Italia: Sky e Mediaset conservano la loro posizione, mentre sul panorama nazionale arriva Amazon. Un pacchetto è stato acquistato dal colosso di Jeff Bezos, che trasmetterà la Champions in Italia. L'abbonamento a Prime Video non garantirà la visione dell'intera Champions, in quanto ha acquistato il pacchetto delle 16 migliori gare del mercoledì più la trasmissione della Supercoppa europea. Sky e Mediaset, invece, avranno diverse gare da trasmettere, anche se mancando l'ufficialità non è chiaro come le due emittenti andranno a gestire le partite. La sensazione è che non dovrebbe cambiare molto. Canale 5, scrive gazzetta.it, pare abbia fatto l'offerta per le migliori sfide del martedì più la finale, a Sky andrebbero le restanti 104 gare stagionali. Serviranno due abbonamenti per vedere tutte le partite.