Sky - Massimiliano Allegri non rientra nei piani della Roma

Secondo quanto riportato da Sky Sport, prosegue il casting in casa Roma per individuare il prossimo allenatore, ma un nome di spicco è già stato escluso: Massimiliano Allegri non sarà il successore di Claudio Ranieri. L’ex tecnico della Juventus non figura tra i candidati valutati dalla dirigenza giallorossa, e – stando alle fonti – non ci sono mai stati contatti tra le parti.Dopo aver scartato anche il profilo di Stefano Pioli, la Roma stringe il cerchio, ma la scelta definitiva non è ancora stata presa. Restano in corsa Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas, con quest’ultimo che però è anche nel mirino del Bayer Leverkusen, pronto a salutare Xabi Alonso al termine della stagione.

In particolare, Xavi è stato avvistato a Roma nelle ultime ore per motivi personali, ma al momento non risultano incontri ufficiali con la società. Gli altri nomi in lista sono ancora legati ai rispettivi club e si attendono sviluppi dopo la fine dei campionati.La Roma, dunque, continua la sua ricerca senza fretta ma con idee chiare: Allegri non rientra nei piani, e il nuovo corso giallorosso nascerà da un profilo diverso, possibilmente giovane e propositivo.