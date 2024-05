Giovanni, fresco di addio alla, sarà presto il nuovo direttore sportivo del Napoli. La Juventus ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Manna, che lascia il club bianconero dopo cinque stagioni. Durante il suo periodo a Torino, Manna ha ricoperto diversi ruoli importanti, inizialmente come Responsabile dell'Under 19 e successivamente come Direttore Sportivo dell'Under 23, oggi nota come Next Gen, con l'obiettivo principale di sviluppare i giovani talenti del club.Ora,ha raggiunto un accordo verbale con ile, secondo quanto riportato da Sky Sport, è già operativo nel suo nuovo ruolo a partire da oggi. Insieme ad Andrea, è presente a Castel Volturno per iniziare a preparare al meglio la sua nuova avventura con il club partenopeo. Questo passaggio segna un importante cambiamento nella carriera di Manna e un'ulteriore evoluzione per il Napoli, che punta a consolidare la propria struttura dirigenziale in vista delle prossime stagioni.