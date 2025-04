Sky - Mancini alla Sampdoria: il tecnico ci sta pensando, le ultime

Calciomercato

Mancini alla Sampdoria: l'ipotesi si fa avanti

è ancora libero dopo l'esperienza in Arabia Saudita; l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana è stato valutato concretamente dalla Juventus per sostituire in corsaconsiderando diversi fattori, tra cui quello economico e di durata del contratto.Per Mancini però adesso si fa avanti uno scenario clamoroso, ovvero andare in Serie B sulla panchina della Sampdoria, squadra dove ha giocato da calciatore e che ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera. Come riporta Sky Sport, ci sono stati infatti nuovi contatti nelle ultime ore tra il presidente Manfredi e l’ex CT dell’Italia, che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp, andando oltre l’aspetto lavorativo.

Un ipotesi che indirettamente interessa anche la Juventus visto che Mancini, anche se non il preferito, era uno degli allenatori comunque in lista per l'estate se il club bianconero dovesse decidere di separarsi da Tudor.