Mauro Icardi si allontana dalla Juventus. Non per sua volontà, con l'attaccante argentino che resta voglioso di vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Bensì perché, nel frattempo, la Vecchia Signora si è avvicinata a grandi passi a Romelu Lukaku, in uno scambio con Paulo Dybala. Motivo per cui per Icardi, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è registrata da parte di Maurito una prima apertura al trasferimento alla Roma, anche se resta da definire l'intesa sull'ingaggio e con i nerazzurri.