In studio a Sky Sport, il giornalista Stefanoha elogiato Simonedopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Inzaghi le coppe non le molla mai, nessuna coppa, né ora all'Inter né alla Lazio. Altri allenatori lo fanno, lui no. Ha sempre rispettato la Coppa Italia e la Supercoppa, non ha mai snobbato nulla e questo è un merito", ha dichiarato il giornalista.A chi si riferisce? Non di certo ad Allegri, che spesso è arrivato in fondo a tutte le competizioni. Il riferimento può essere più alle squadre romane.