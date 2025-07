Sky - L'Inter ha presentato l'offerta per Lookman: la situazione

Getty Images

L’Inter ha messo gli occhi su Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta reduce da una stagione brillante. Come anticipato nelle scorse ore, il club nerazzurro ha presentato una prima offerta ufficiale per il classe ’97, mettendo sul piatto 40 milioni di euro.Tuttavia, la proposta non ha convinto la dirigenza bergamasca. L’Atalanta valuta Lookman almeno 50 milioni e non sembra intenzionata a scendere a compromessi. A complicare ulteriormente la trattativa è anche la formula presentata dall’Inter: prestito con obbligo di riscatto, una modalità che non entusiasma i nerazzurri di Bergamo, intenzionati a monetizzare subito dalla cessione di uno dei loro giocatori più preziosi. Lo riporta Sky Sport.

L’Inter, dal canto suo, fa leva sull’accordo già raggiunto con il giocatore, che gradirebbe il trasferimento a Milano per compiere un ulteriore salto di qualità. Nonostante ciò, i vertici interisti non sembrano disposti, al momento, ad alzare l’offerta iniziale.La distanza tra domanda e offerta resta significativa, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Molto dipenderà dalla volontà dell’Atalanta di ammorbidire la propria posizione e dalla pressione che Lookman stesso potrebbe esercitare per favorire il trasferimento.