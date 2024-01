Con l'indisponibilità disi trova a dover prendere decisioni cruciali in attacco per la partita contro il Lecce. Il bomber in forma Dusan, desideroso di raggiungere la doppia cifra in campionato, attende il suo compagno d'attacco. L'allenatore si trova di fronte a un dilemma tra, entrambi candidati per affiancare il prolifico attaccante serbo. Il testa a testa aperto tra i due giocatori aggiunge un elemento di suspense alla formazione, con Allegri che deve ponderare attentamente la scelta per garantire un attacco efficace contro il Lecce. La sfida si preannuncia emozionante, con l'attenzione focalizzata su chi completerà il reparto offensivo accanto a Vlahovic.