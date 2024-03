Le parole di Fabio Caressa a Sky Sport:"Sesto posto in classifica per qualificarsi in Champions League. La squadra che vince l’Europa League, ipotizziamo Roma e Atalanta, e arrivano quinte, in questo caso può aprirsi il posto per la sesta. Il quinto posto è in più a prescindere, se chi arriva quinto arriva in Champions con l’Europa League, scala al sesto un posto buono per la Champions League. Questo si trova tra le pieghe del regolamento, la Uefa dovrebbe pubblicare qualcosa a breve".