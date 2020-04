Sky ha lanciato in questi giorni uno sconto per gli abbonati ai pacchetti calcio e sport. Un'iniziativa che però non è stata diffusa tramite i messaggi dell'azienda sul decoder né tramite mail. L'azienda ha pubblicato tuttavia una nota sul proprio sito web tramite il quale si può accedere allo sconto​"Nei giorni scorsi - si legge in una nota della Federconsumatori -Chi ha acquistato un pacchetto sport, si trova di fatto, a non poter utilizzare il prodotto pagato. Come Federconsumatori ci siamo messi in contatto con gli operatori per individuare una soluzione e proprio per questo accogliamo favorevolmente la decisione di Sky di applicare uno sconto agli abbonati: la riduzione del canone mensile può essere richiesta dai titolari di Sky Sport e Sky Calcio nell’area “Fai da te” del sito".Tuttavia, aggiunge l'Associazione Cosumatori, sarebbe stato meglio "assistere ad una diversa gestione del problema, almeno sotto il profilo della comunicazione: sarebbe opportuno, ad esempio, diffondere la notizia attraverso i consueti messaggi che Sky invia i propri abbonati, invece di pubblicare una semplice nota sul sito web, a cui non tutti i clienti accedono quotidianamente. Sarebbe poi stato opportuno prevedere l’applicazione dello sconto stesso non in questi giorni ma con modalità retroattiva,La piattaforma dell’azienda sta registrando forti rallentamenti e malfunzionamenti a causa dell’elevato numero di accessi:Tutto ciò tenendo comunque presente che lo sconto è attivo dal momento di invio della richiesta, quindi è anche consigliabile non rimandare troppo".