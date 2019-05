Andrea Agnelli e Maurizio Sarri non si sono direttamente incontrati questa mattina a Baku, capitale dell'Azerbaijan, dove questa sera andrà in scena la finale di Europa League tra il suo Chelsea e l'Arsenal. Il presidente della Juventus, infatti, si è trovato nell'hotel che ospita il club inglese nel momento in cui il tecnico ex Napoli stava tenendo la riunione tecnica in vista della fondamentale sfida delle ore 21. E' quanto riportato da Sky Sport, che racconta anche come Agnelli questa sera non assisterà alla finale allo stadio, ma tornerà a Torino dopo aver risolto alcune questioni relative al suo ruolo di presidente dell'Eca.