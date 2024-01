COSA SUCCEDE CON HUIJSEN

Lavuole Dean. Tiago Pinto, nonostante sia prossimo alle dimissioni al momento della chiusura del mercato, avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus. Nonostante le resistenze della Vecchia Signora che avrebbe come volontà quella di non rinforzare una diretta rivale come la squadra allenata da Jose. Diretta rivale certamente in ottica Champions League e cedere in prestito Dean ai giallorossi sarebbe rinforzarli, come riferisce SkySport.La Juve sta valutando, non vorrebbe certamente rinforzare la Roma e sopratutto non vorrebbe "tradire" ilcon cui ha già raggiunto un accordo verbale per il prestito di Huijsen fino a fine stagione. Che si aggiungerebbe così a Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge. Quindi valuta le condizioni economiche per capire se il prestito secco sia favorevole. La volontà della Juve al momento sembra però sia quella di mandarlo in prestito al Frosinone per concedergli maggiore spazio, oppure quella di tenerlo a Torino. Angelozzi nel frattempo aspetta una risposta definitiva.