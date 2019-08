Daniele Rugani si è avvicinato a grandi passi alla Roma in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, l'operazione non ha ricevuto l'accelerata prevista nella giornata di oggi e sarebbe al momento in stand-by. Il club giallorosso, infatti, sta riflettendo sulle condizioni per l'acquisto del difensore classe '94, con un prestito con obbligo di riscatto vicino ai 25 milioni di euro, oltre a due contropartite tecniche tra i giovani del vivaio. Secondo la fonte, insomma, l'affare sarebbe ancora tutto da definire.