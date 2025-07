Sky - La Juventus vuole aspettare per Sancho: trattativa in stand-by

Sancho-Juventus, salta la trattativa?

Lache già nella giornata di oggi dovrebbe essere ufficiale, sta capendo come muoversi per i prossimi rinforzi. Come sappiamo, il club è da tempo in trattativa con il. L'operazione è già stata delineata dalla Juve ma non è stata chiusa per scelta del club.Come riporta Sky, la trattativa per Sancho è ora in stand-by. La società italiana non ha manifestato l’intenzione di voler accelerare o chiudere in breve tempo per l’ex Borussia Dortmund. Dopo aver investito molto per l’acquisto di Francisco Conceição, la Juventus vuole ora aspettare almeno una cessione sugli esterni (tra Nico Gonzalez, Weah e non solo).

Strategia chiara quindi per Damien Comolli, che vuole fare spazio in rosa e incassare prima di procedere con altre operazioni come quella per l'esterno inglese. La Juventus comunque non ha mollato il giocatore ma prima ha bisogno di salutare alcuni giocatori oltre a Mbangula, che è in partenza per la Germania dove giocherà con il Werder Brema.