Sky - La Juventus valuta di proseguire con Tudor anche dopo il Mondiale per Club: riflessioni in corso

La Juve pensa di proseguire con Tudor

E se alla fine rimanesse? Lastarebbe considerando anche questa ipotesi. Nel giorno dell'insediamento all'interno del club bianconero nel nuovo direttore generale Damien Comolli, in casa zebrata continua a tenere banco la questione relativa all'allenatore.Secondo quanto riferito da Sky, infatti, in seno allo stato maggiore bianconero si starebbe concretamente valutando l'ipotesi di proseguire con Tudor anche dopo il Mondiale per Club, competizione dove la Juve esordirà il prossimo 18 giugno contro gli emiratini dell'Al-Ain.

Il quarto posto ottenuto all'ultima giornata in campionato, ha consentito alla Juventus di strappare la qualificazione alla prossima Champions League e, tale risultato, ha inoltre fatto scattare l'opzione di rinnovo in favore di Igor Tudor che ha così visto il suo contratto allungarsi fino al 30 giugno 2026.I bianconeri, dal canto loro, si sono riservati una contro-opzione che permetterebbe al club di risolvere il contratto con l'allenatore croato entro il 30 luglio. Lo scenario, però, è in continuo divenire. La Juventus starebbe infatti valutando la posizione di Tudor, molto apprezzato dalla squadra, e alla fine potrebbe decidere di optare per un cambio solo per un profilo considerato davvero valido e superiore all'attuale guida tecnica.Qualora questo scenario non si verificasse, la Juve potrebbe dunque decidere di affidare le chiavi della squadra nella stagione 2025/26 proprio all'ex allenatore di Udinese, Verona, Marsiglia e Lazio.