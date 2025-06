Sky - La Juventus torna su Gutierrez: la situazione

Getty Images

La Juventus torna a puntare con decisione su Miguel Gutiérrez, terzino sinistro classe 2001 in forza al Girona, autore di una stagione brillante in Liga con 36 presenze complessive, condite da 2 gol e 6 assist. Il profilo dello spagnolo piaceva da tempo a Cristiano Giuntoli, e ora ha ottenuto anche l'approvazione di Damien Comolli, nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera.Con la necessità di rinforzare le corsie laterali in vista della stagione 2025/2026, la Juventus considera Gutiérrez un’opzione di qualità, giovane ma già con una solida esperienza in un campionato competitivo come quello spagnolo.

Anche il Napoli ha mostrato interesse per il giocatore, ma la situazione per gli azzurri è attualmente in fase di stallo. Il club partenopeo, infatti, deve prima chiarire alcune dinamiche legate alle uscite e alla definizione dell’organico prima di affondare il colpo sul mercato.Il valore di mercato del terzino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il Girona potrebbe aprire a una trattativa, considerata la visibilità crescente del giocatore. La Juventus è in vantaggio, forte della sua progettualità e della possibilità di garantire a Gutiérrez un ruolo centrale nel nuovo corso targato Tudor.