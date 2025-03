Sky - La Juventus su Davide Dell'Erba. Ecco chi è

Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha messo nel mirino Davideper rinforzare la rosa della Juventus Next Gen in vista della prossima stagione. Il centrocampista, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco, ha collezionato 21 presenze e realizzato 3 gol finora. Classe 2004, Dell’Erba è nato in Germania da genitori italiani e possiede la doppia cittadinanza. Nonostante le origini italiane, ha scelto fin da giovane di rappresentare le selezioni giovanili della Germania, seguendo un percorso di crescita all’interno del calcio tedesco.

Chi è Davide Dell’Erba?

Il profilo del giovane centrocampista piace molto ai bianconeri, che stanno monitorando attentamente la sua situazione. La Juventus Next Gen, nata con l’obiettivo di sviluppare giovani talenti e prepararli al salto in prima squadra, potrebbe rappresentare una tappa importante per Dell’Erba, che si troverebbe a maturare in un ambiente altamente competitivo. Resta da capire se la Juventus deciderà di affondare il colpo già nella prossima sessione di mercato estiva, anticipando eventuali concorrenti e assicurandosi un prospetto considerato molto interessante a livello internazionale.Davide Dell’Erba è un centrocampista tedesco di origini italiane, noto per la sua capacità di interpretare diverse posizioni a centrocampo grazie alla sua tecnica e visione di gioco. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha affinato le sue qualità all’interno di uno dei vivai più prestigiosi d’Europa. Dotato di un buon fisico e di un’ottima gestione del pallone, è un giocatore che può essere impiegato sia come mezzala che come trequartista. Il suo stile di gioco si ispira ai centrocampisti moderni, capaci di abbinare qualità tecniche a intensità e dinamismo.