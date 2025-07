Sky - La Juventus spinge per Kolo Muani: si lavora al prestito con diritto di riscatto, la posizione del PSG

Laha chiuso per l'ingaggio di Jonathan David che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. Venerdì, infatti, l'attaccante canadese sosterrà le visite mediche prima di firmare l'accordo che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni.Nel frattempo la Juve, al lavoro anche sulla pista Sancho, vuole innalzare la qualità del proprio reparto d'attacco e per questo motivo, Damien Comolli sta lavorando con insistenza anche alla permanenza di Randal Kolo Muani a Torino.L'attaccante francese, arrivato in prestito secco dal PSG, ha vestito la maglia della Juventus anche nel corso del Mondiale per Club, chiudendo la propria avventura con 2 goal in 4 partite complessive, entrambe realizzate contro gli emiratini dell'Al-Ain. La Juve, forte del gradimento del ragazzo, sta spingendo con il PSG per provare a trattenere l'ex Eintracht anche nella prossima stagione.

L'offerta della Juventus

La posizione del PSG

La Juventus, per quanto concerne il potenziale ingaggio di Randal Kolo Muani, sarebbe pronta a mettere sul piatto una prestito con diritto di riscatto da esercitare poi, nell'eventualità, nell'estate del 2026. A riferirlo è Sky.Secondo quanto riferisce Sky, il PSG, al momento, non apre a questa soluzione. Le parti, dunque, continueranno a trattare seppur consapevoli che Kolo Muani, che non rientra nel progetto di Luis Enrique a Parigi, sarebbe molto felice di rimanere a Torino.