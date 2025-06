Sky - La Juventus sonda Nicolas Jackson del Chelsea

Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha messo gli occhi su Nicolas, attaccante classe 2001 del Chelsea. Il club inglese, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, non considera più il giocatore intoccabile, aprendo così a possibili trattative in uscita. Anche il Napoli osserva con attenzione la situazione, sembra aprirsi un altro testa a testa tra i due club.Il nome di Jackson si inserisce in un quadro in cui il futuro di Dusan Vlahovic è tutt’altro che definito, tra richieste economiche elevate e difficoltà nel trovare una quadra per il rinnovo. Il club bianconero, alle prese con la nuova gestione sportiva di Comolli, sta valutando profili più sostenibili economicamente, ma comunque in grado di garantire qualità e fisicità nel reparto offensivo.

Chi è Nicolas Jackson

Jackson Juve, i numeri della stagione 24/25

Presenze: 36

Minuti: 2.505'

Goal: 13

Assist: 6

Juventus alla finestra: occasione da cogliere

Nicolas Jackson, nato in Gambia e naturalizzato senegalese, è un attaccante moderno, veloce, tecnico e dotato di grande forza fisica. Dopo l’exploit al Villarreal, dove ha messo in mostra il suo potenziale in Liga, è stato acquistato dal Chelsea nell’estate 2023 per circa 37 milioni di euro. La sua prima stagione in Premier League ha vissuto di alti e bassi: 17 goal tra campionato e coppe, ma anche tanti errori sotto porta e difficoltà nell’adattarsi alla pressione di Stamford Bridge.A 23 anni resta un talento da sviluppare, ma potrebbe ritrovare la sua dimensione in un campionato come la Serie A, dove le sue qualità atletiche e tecniche potrebbero fare la differenza.La Juventus valuta Jackson come possibile colpo low cost se il Chelsea dovesse aprire a un prestito con diritto di riscatto o a una formula sostenibile. I bianconeri, infatti, cercano un profilo giovane e versatile, capace di integrarsi nel sistema di gioco di Tudor e rappresentare una valida alternativa (o erede) a Vlahovic.Il prossimo passo? Capire la reale disponibilità del Chelsea e provare ad accelerare, prima che la concorrenza – Napoli compreso – alzi il pressing.