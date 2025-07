Sky - La Juventus proporrà la risoluzione del contratto a Vlahovic

AFP via Getty Images

Il nodo maggiore per il momento in casa Juventus resta Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è sempre più ai limiti del progetto, e la sua permanenza è diventata uno scenario sempre più improbabile, anche se c'è ancora incertezza sul suo futuro. Il motivo? Il numero 9 sembra disposto a voler rimanere, prevista per la fine della prossima stagione.Dalla sua parte, i bianconeri vogliono liberare le proprie casse da un ingaggio, lontano dalle idee della società. Al Mondiale per Club e nel finale di stagione, inoltre, anche Tudor ha dimostrato cheè diventato il riferimento, almeno fino al periodo in cui è stato prolungato il prestito.

Possibile risoluzione con Vlahovic: la situazione

Proprio per questo la Juventus sta studiando la miglior soluzione per Vlahovic, e tra queste - come raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport - c'è anche laIl club bianconero potrebbe dunque decidere di far terminare in anticipo l'avventura di DV9 a Torino. Le opzioni sono diverse, dalla buonuscita di cui si è parlato nelle scorse ore alla, come riportato da Sky Sport. In questo modo la Juve non pagherebbe i 12 milioni netti (24 lordi) rimanenti del ricco ingaggio di Vlahovic, perciò ora resta da capire cheNei prossimi giorni è atteso il suo entourage a Torino per discutere della situazione, perciò saranno giorni fondamentali per decidere il suo futuro.





