Sky - La Juventus ha scelto Tudor: va in panchina già contro il Genoa?

La Juventus è pronta a perfezionare il ribaltone alla voce allenatore. Thiago Motta, a dispetto di quanto è filtrato negli ultimi giorni, è destinato a non sedersi in panchina nemmeno in occasione della cruciale sfida contro il Genoa in programma sabato 29 marzo all'Allianz Stadium di Torino. Come riferito da Sky, quella contro il Grifone sarebbe dovuta essere l’ultima gara sulla panchina dei bianconeri per l’allenatore italo-brasiliano, ma le novità delle ultime ore portano a pensare che l’esonero potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Tudor in panchina col Genoa?

La scelta del club bianconero è ricaduta su Igor Tudor. Il suo profilo e la disponibilità ad accettare l’impegno fino a fine stagione (Mondiale per Club compreso) con un'opzione di rinnovo ha convinto lo stato maggiore del club zebrato e a questo punto aumentano le ipotesti che il tecnico croato sieda già in panchina tra una settimana contro il Genoa.