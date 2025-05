Sky - La Juventus farà un tentativo per Conte

AFP via Getty Images

Futuro allenatore Juventus: le ultime su Tudor e Conte

Con il campionato che sta per concludersi, in casa Juventus rimane apertissimo il tema allenatore. Chi siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione? Negli studi di Sky, Gianluca di Marzio ha parlato degli scenari possibili tra la permanenza die il nome di, che è senza dubbio uno dei candidati principali."Dipende da come finisce la stagione. Se Tudor arriva quarto, penso abbia la possibilità di rimanere. Non sono sicuro che sarà lui l’allenatore della Juventus in caso di Champions ma il feeling c’è: il rapporto con Giuntoli è buono e credo che il dirigente rimarrà insieme a Chiellini Credo che Tudor abbia questa possibilità, poi non è sicuro che sarà lui anche con la Champions".

Per quanto riguarda Conte invece: "perché credo che possa rappresentare l’uomo del rilancio, fermo restando che ha un contratto con il Napoli e potrà farlo solo se tra lui e il Napoli avvenga una separazione".ma questo non implica un possibile addio anticipato già dopo una stagione. Sarà necessario capire però come si evolverà la situazione con il Napoli ed è previsto infatti un incontro tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis dove le parti discuteranno a 360 gradi con Conte che deciderà se proseguire l'esperienza o salutare.