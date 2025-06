Sky - La Juventus fa sul serio per Osimhen: la strategia per il grande colpo

La Juventus spinge per Osimhen: le ultime

Laè concentrata sulla grande sfida contro ilma oltre al campo c'è il mercato che entra nel vivo e dal 1 luglio aprirà ufficialmente. In particolare il club bianconero ha nell'attacco la priorità e oltre alla trattativa per Jonathan David, la Juventus fa sul serio percentravanti di proprietà del Napoli ma ormai fuori dal club partenopeo e reduce dalla stagione in prestito al Galatasaray.come riferisce Sky Sport. Il piano della Juventus è quello di avere il “sì” dell’attaccante, per poi cercare l’intesa sull’ingaggio e andare a trattare con il Napoli sui valori della clausola rescissoria. Già nei mesi passati, quando la Juve aveva avviato i primi dialoghi con l'entourage del nigeriano, Osimhen aveva aperto alla destinazione, gradendo il passaggio ai bianconeri.

Sul centravanti ci ha provato con insistenza l'Al Hilal nelle ultime settimane, ricevendo però il no del giocatore; il club saudita comunque potrebbe tornare alla carica per Osimhen. Lma non è valida per le squadre italiane, che quindi devono per forza trattare con il Napoli per acquistare l'attaccante.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui