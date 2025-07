Sky - La Juventus aveva un accordo contrattuale con Osimhen: il retroscena

La Juventus sta lavorando sul calciomercato soprattutto in ottica reparto offensivo. Dopo l'offertada parte del Galatasaray per, l'attaccante nigeriano sembra sempre più lontano dall'orbita bianconera. Il club turco si è avvicinato molto raggiungendo la cifra richiesta dagli azzurri, dunque la Juve resta in attesa di sviluppi su ulteriori situazioni.Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, i bianconericon il nigeriano, ma la trattativa non si sarebbe concretizzata perché la Juventus non è riuscita a risolvere il nodo. Con il serbo si può lavorare verso una risoluzione del contratto, ma la sua situazione, dunque, avrebbe bloccato il proseguimento dell'operazione

Resta da capire quale sarà la decisione di DV9 dopo l'incontro fra l'entourage e la Juve, ma il serbo è ormai sempre più lontano da Torino.