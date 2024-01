Negli ultimi tre giorni di mercato, lasi impegnerà a trovare un rinforzo per il centrocampo, in linea con le richieste di Allegri. La squadra ha tentato di acquisire, ma la Fiorentina ha risposto negativamente. Anche la trattativa perha subito un brusco stop, poiché l'Udinese ha respinto l'ipotesi di un prestito. La stessa squadra friulana ha concluso un affare per, chiudendo ulteriormente la porta a possibili trattative con la Juventus. Con il mercato in chiusura, la Juventus è alla ricerca di alternative per rinforzare il suo centrocampo. Lo riporta Sky Sport.