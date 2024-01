A poche ore dalla sfida contro la Salernitana, in casa Juve si sta discutendo anche di mercato, con la trattativa per Djalò che è stata sbloccata nella giornata di ieri. Il difensore però non è l’unico obiettivo della dirigenza bianconera, che al tempo stesso continua a cercare altri giocatori che possano fare al caso di Allegri. Prima però bisogna vendere e uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Mole è Iling, finito nel mirino di diversi club inglesi. Stando a quanto riportato da Sky però, anche il Monza avrebbe richiesto il giocatore alla Juve, con Madama che però avrebbe rifiutato perché ‘entra qualcuno solo se esce qualcuno’.