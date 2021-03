1









Il giornalista di Sky Sport Francesco Cosatti è intervenuto oggi dalla Continassa: "Il futuro di Pirlo è a Torino. La Juve è concentrata sul presente adesso. L'eliminazione ha fatto male. Da pochi minuti i bianconeri sono tornati in campo per continuare a coltivare il sogno scudetto. Ci sarà da vedere come sta Chiellini e da domani ricominciano una serie di allenamenti che ora andranno modificati perché non c'è più il doppio impegno. Su questo Pirlo si è concentrato. In parallelo c'è un progetto che continua e che è cominciato questa estate, come detto dall'allenatore in conferenza stampa".