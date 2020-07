Secondo quanto raccontato da Sky Sport, Juve e Napoli sono adesso al lavoro per cercare un accordo sullo scambio tra Milik e Bernardeschi. I bianconeri hanno infatti offerto l'esterno del '94 a Giuntoli e De Laurentiis: l'obiettivo ovviamente è portare a casa l'attaccante polacco, il cui contratto con i partenopei scade nel 2021. Gattuso avrebbe dato proprio il nome di Bernardeschi come preferito, soprattutto per sostituire José Callejon, che saluterà a fine stagione. Per il giocatore, un'opportunità da non sottovalutare. Anche se il desiderio è quello di rimanere a Torino...