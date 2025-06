Sky - La Juve farà un tentativo per Osimhen, ma occhio al giovane Emegha

Simone Gervasio

Il mercato della Juventus è cominciato dalle novità in società, con l'arrivo di Damien Comolli che ha segnato un altro nuovo corso bianconero. Ci sono però diverse situazioni da monitorare e risolvere, dal nodo prestiti - con le situazioni di Djalò, Arthur e Facundo Gonzalez da sistemare - ai rinnovi, che passano da Federicoe Westona KenanSul fronte in entrata, inoltre, Comolli continua a lavorare in diverse ottiche. Da una parte c'è la situazione di Dusan, che condizionerà inevitabilmente le scelte per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, i bianconeri effettueranno comunque un tentativo per Victor, giocatore già apprezzato dall'ex Managing Director Football

La richiesta del Napoli è di 80 milioni di euro per i club italiani, perciò il cartellino rappresenta un primo ostacolo. Proprio per questo, la Juve starebbe valutando anche, attaccante dello Strasburgo, che il dg Comolli conosce bene perché lo ha visto come avversario del suo Tolosa nelle ultime stagioni. Il classe 2003, però, sarebbe solo un'idea al momento, perciò saranno da sciogliere ulteriori dubbi sul mercato.