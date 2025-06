Sky - La FIGC sta provando a convincere Ranieri: la situazione

La FIGC vuole convincere Ranieri

Luciano Spalletti, dopo la partita contro la Moldova, non sarà più il commissario tecnico dell'Italia. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, l'allenatore di Certaldo ha comunicato di essere stato esonerato dalla FIGC.Dopo il match in programma domani al Mapei Stadium, dunque, l'ex allenatore del Napoli vedrà calare il sipario sulla sua deludente avventura alla guida della Nazionale italiana. E in Federazione si è già al lavoro per individuare il sostituto.Secondo quanto riferito da Sky, i candidati per il ruolo di ct sono Claudio Ranieri e Stefano Pioli. La FIGC, in tal senso, starebbe cercando di convincere Ranieri che, però, non vorrebbe distaccarsi dal proprio nuovo ruolo di consulente della Roma.

Gravina, dal canto suo, proverà a mettere sul piatto i migliori argomenti possibili per strappare il suo sì. L'alternativa, però, c'è già e risponde al nome di Stefano Pioli, il quale avrebbe già dato la disponibilità.