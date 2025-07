Getty Images

Sky - Kolo Muani, proseguono le trattative tra Juventus e PSG: la situazione

Randal Kolo Muani è in prestito alla Juventus dal Paris Saint Germain e questa è storia ormai nota. Approdato a Torino nello scorso mercato di gennaio. Randal però sembra ancora fuori dai piani del PSG e per questo le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto riferisce Sky Sport proseguono i contatti tra Juventus e PSG per proseguire il prestito per un'altra stagione. La volontà sembra essere condivisa tra entrambi i club ed anche il giocatore. Si lavora, potrebbero presto esserci aggiornamenti sulla trattativa.