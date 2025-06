Sky - Kolarov sarà il vice allenatore di Chivu all'Inter: i dettagli

Getty Images

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità:è il nuovo allenatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha scelto l'ex difensore per la panchina dopo 4 stagioni con, che è stato ufficializzato dall'Al Hilal. Chivu torna all'Inter dopo l'esperienza da giocatore e da tecnico della Primavera, con cui ha vinto il campionato nel 2022.L'allenatore ha già diretto i primi allenamenti proprio con diversi giocatori della, oltre a quelli non impegnati con la Nazionale. Nei prossimi giorni anche l'Inter partirà per gli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club proprio come la

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato scelto il vice allenatore di Chivu: si tratta di. L'ex terzino ha giocato proprio con la maglia nerazzurra prima di ritirarsi nel 2022, e dunque comincerà una nuova esperienza con l'Inter come vice allenatore.