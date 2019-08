Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ultim'ora di giornata in casa Juventus riguarda Sami Khedira. Nella lista degli esuberi annunciati da Maurizio Sarri, infatti, non rientra più il centrocampista tedesco. Il giudizio del tecnico, a quanto sembra, ha inciso per rimettere Khedira al centro del suo progetto tecnico. La situazione può cambiare, però, solo di fronte ad offerte irrinunciabili: altrimenti, il futuro di Khedira sarà ancora bianconere, dopo il mancato passaggio prima al Fenerbache, poi all'Arsenal.