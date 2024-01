Kean-Atletico Madrid: ultime notizie

Le trattative traper Moisesembrano incontrare delle difficoltà a causa del protrarsi dell'uscita di Correa dal club spagnolo. Nonostante gli accordi verbali precedentemente raggiunti, l'operazione potrebbe essere compromessa a causa di questi ritardi. Lo racconta Sky.Inoltre, la stagione attuale non è stata delle migliori per Kean, che ha raccolto solamente dodici presenze senza segnare alcun gol. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'attaccante è stato fuori per un mese a causa di un infortunio allo stinco.Nuovi aggiornamenti sono attesi nella mattinata di domani, 26 gennaio, e sarà interessante vedere come si evolverà la situazione tra le due squadre. Lo racconta Sky Sport.